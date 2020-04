Emily Ratajkowski in costume provoca i fan e chiede: “Siete pronti?” (Di giovedì 30 aprile 2020) Emily Ratajkowski pubblica alcune foto per sponsorizzare la sua linea di abbigliamento. Ancora una volta i suoi abiti e le sue forme conquistano i fan Fonte: Getty imagesOrmai Emily Ratajkowski ci ha abituato bene. Molto attiva sui social, la supermodella fa girare la testa a milioni di persone con la sua bellezza abbacinante e le sue forme perfette. Non da meno sono le ultime foto che ha postato sul suo profilo Instagram. Emily ha pubblicato una serie di foto. In totale sono tre. E chiede ai suoi fan: “Siete tutti pronti?”. Si riferisce ai prodotti che sta sponsorizzando per la sua linea “Inamorata”. Il suo annuncio riguarda novità importanti per la settimana, per quanto riguarda il lancio di alcuni nuovi costumi da bagno. Ovviamente i fan non si sono risparmiati alla vista di queste foto così meravigliose. La Ratajkowski ha una ... Leggi su chenews Emily Ratajkowski Instagram - maglietta trasparente zoom assicurato : «Wow - bollente!»

Emily Ratajkowski - un particolare del suo costume fa impazzire il web

Emily Ratajkowski in costume da bagno : l’inquadratura maliziosa (Di giovedì 30 aprile 2020)pubblica alcune foto per sponsorizzare la sua linea di abbigliamento. Ancora una volta i suoi abiti e le sue forme conquistano i fan Fonte: Getty imagesOrmaici ha abituato bene. Molto attiva sui social, la supermodella fa girare la testa a milioni di persone con la sua bellezza abbacinante e le sue forme perfette. Non da meno sono le ultime foto che ha postato sul suo profilo Instagram.ha pubblicato una serie di foto. In totale sono tre. Eai suoi fan: “Siete tutti pronti?”. Si riferisce ai prodotti che sta sponsorizzando per la sua linea “Inamorata”. Il suo annuncio riguarda novità importanti per la settimana, per quanto riguarda il lancio di alcuni nuovi costumi da bagno. Ovviamente i fan non si sono risparmiati alla vista di queste foto così meravigliose. Laha una ...

pics_emily : Emily Ratajkowski Antonio Berardi Fashion Show in London - ichbinniky : per indossare questi dovrei avere un culo alla Emily Ratajkowski. SAD STORY. - onepipoule : Emily Ratajkowski s’affiche en mini bikini ultra coloré sur Instagram ! - okpsrb : crush na crush ni Arghie si M/ar/is Ra//cal amp hahahaha okay fine pati si Emily Ratajkowski pero hahahaha of all t… -