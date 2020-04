Covid nei bambini lombardi già a gennaio, troppe polmoniti "sospette". "Forse è stato l'inizio" (Di giovedì 30 aprile 2020) Alessandro Ferro L'Ospedale dei bambini "Buzzi" di Milano ha iniziato una ricerca per capire se il Covid si sia diffuso, per prima, nei bambini sin dal mese di gennaio. I pediatri lombardi hanno registrato un insolito numero di strane polmoniti. "Penso che l’epidemia possa essere partita prima in età pediatrica" Se è vero che il virus abbia iniziato a circolare in lombardia molto prima del "paziente 1" di Codogno scoperto il 21 febbraio, è probabile che Covid fosse presente anche tra i bambini visto l'alto numero di polmoniti insolite registrate da vari pediatri già nel mese di gennaio. Dall'Ospedale dei bambini "Buzzi" di Milano si cerca di saperne di più a partire da tutti gli indizi raccolti e scoprire se il virus si sia diffuso prima tra i piccoli pazienti in età pediatrica, che va da 0 a 14 anni. È in fase di ... Leggi su ilgiornale Il Covid mette nei guai don Biancalani : due migranti positivi - parrocchia isolata

Quali i sintomi della malattia di Kawasaki nei bambini - correlata al Covid-19?

Covid -19 - Gran Bretagna : grave sindrome infiammatoria nei bambini scoperta nel Regno Unito (Di giovedì 30 aprile 2020) Alessandro Ferro L'Ospedale dei"Buzzi" di Milano ha iniziato una ricerca per capire se ilsi sia diffuso, per prima, neisin dal mese di. I pediatrihanno registrato un insolito numero di strane. "Penso che l’epidemia possa essere partita prima in età pediatrica" Se è vero che il virus abbia iniziato a circolare ina molto prima del "paziente 1" di Codogno scoperto il 21 febbraio, è probabile chefosse presente anche tra ivisto l'alto numero diinsolite registrate da vari pediatri; nel mese di. Dall'Ospedale dei"Buzzi" di Milano si cerca di saperne di più a partire da tutti gli indizi raccolti e scoprire se il virus si sia diffuso prima tra i piccoli pazienti in età pediatrica, che va da 0 a 14 anni. È in fase di ...

Avvenire_Nei : Esclusiva. Le prime immagini della nave quarantena. Nessuno a bordo è positivo al Covid (dal nostro inviato… - mitgov : #Coronavirus, la Ministra @paola_demicheli ha siglato, insieme alla Ministra @CatalfoNunzia, alle associazioni di c… - Avvenire_Nei : Il magistrato Gian Carlo Caselli: il #25aprile occasione per “ripassare” la Costituzione. La ricostruzione post-Cov… - dirittopa : Il D.L. 18/2020 è stato convertito ma la legge di conversione non contempla le modifiche del d.l. 23/2020 all'art.… - RicercheMercato : 65° Servizio a cadenza mattutina per cittadini curiosi come me delle cose del mondo 29 aprile - 65° aggiornamentO… -