“Così no!”. Barbara D’Urso, le sue parole non piacciono: la conduttrice zittita in diretta (Di giovedì 30 aprile 2020) Per una volta, a finire a l’angolo è Barbara D’Urso. Carmelita è stata infatti ripresa in diretta durante la puntata di oggi di Pomeriggio 5. Tra le ospiti della trasmissione c’era Emanuela Folliero, in collegamento dalla sua casa. Accanto a lei anche il figlio Andrea e la mamma 92enne. Barbara D’Urso saluta i suoi ospiti chiamando, in maniera affettuosa, “nonnetta” la mamma di Emanuela Folliero. Che però non avrebbe gradito. “Nonnetta no – interviene la pimpante 92enne – nonnetta si usa per le persone andate e io non sono andata”. Barbara D’Urso le spiega che era un nomignolo affettuoso, ma la nonna non ci sta: “Non mi piace”. La nonna peperina fa sorridere la conduttrice e la figlia Emanuela Folliero, che conclude: “È tosta, fa rigare dritto anche me”. Continua dopo la ... Leggi su caffeinamagazine “Così no!”. Cartabianca - Mauro Corona su tutte con Bianca Berlinguer. È successo in diretta

