Conte e la frase di Kennedy su WhatsApp Video | Unterberger | “Faccia come scrive”

fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Salvini e Renzi sparano sulle restrizioni dopo il 4 maggio. Ma, per Demopolis, l’81% degli ital… - myrtamerlino : La partita decisiva è quella di oggi pomeriggio al Consiglio Europeo. #Conte dovrà giocarsi tutte le sue carte.… - welfera : RT @snowsnowae: @chiptizenerased La Unterberger ha incalzato facendo riferimento alla stima che Conte prova per Kennedy e che pure sul suo… - gimigliano_ml : RT @mepiaceoblues: @GiuseppeConteIT Non è un programma elettorale destinato a raccogliere consensi Con. Questa frase Conte fa capire la ne… - RinoRosso : In effetti Conte più che fare il capo del Governo...fa il portavoce della task-force.....Non dice una frase in più,… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte frase Il New York Times bastona Conte: “Frasi confuse e ambigue. Usa Facebook per autopromuoversi” Il Primato Nazionale Salvini, Conte e i pieni poteri. Renzi la pensa come Meloni

"Non abbiamo negato i pieni poteri a Salvini èer darli ad altri. E' un fatto costituzionale che dobbiamo difendere insieme". Così il leader di Iv Matteo Renzi intervenendo in aula al Senato dopo l'inf ...

Fase 2, Matteo Salvini striglia Conte e strizza l'occhio a Renzi: "Sono tutti leghisti o il governo, a parte qualcuno, vive su Marte?"

“In tanti attaccano la Lega e il centrodestra, ma ricordo che se il governo potrà usare 55 miliardi di euro è solo perché noi siamo stati in Aula e abbiamo votato questo provvedimento”. Esordisce così ...

"Non abbiamo negato i pieni poteri a Salvini èer darli ad altri. E' un fatto costituzionale che dobbiamo difendere insieme". Così il leader di Iv Matteo Renzi intervenendo in aula al Senato dopo l'inf ...“In tanti attaccano la Lega e il centrodestra, ma ricordo che se il governo potrà usare 55 miliardi di euro è solo perché noi siamo stati in Aula e abbiamo votato questo provvedimento”. Esordisce così ...