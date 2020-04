Centinaia di corpi decomposti ammassati nei camion: orrore a New York (Di giovedì 30 aprile 2020) Una notizia che lascia sgomenti quella riportata dal New York Times e che riguarda uno sconcertante ritrovamento risalente alla giornata di ieri fuori da un’agenzia funebre di Brooklyn. Secondo quanto filtrato oltreoceano, sarebbero stati rinvenuti circa 100 corpi accatastati all’interno di camion, scoperti da alcuni passanti a causa dell’odore dovuto alla decomposizione. L’emergenza Covid grava sulle agenzie funebri Lo conferma anche la fonte locale ABC News: secondo quanto portato alla luce da un controllo della polizia, successivo alla denuncia di alcuni passanti che si erano accorti del forte odore nell’area circostante all’agenzia funebre, sarebbero stati circa un centinaio i corpi privi di vita trovati all’interno di due camion non refrigerati che erano stati presumibilmente usati per riuscire ad immagazzinare i corpi. Un ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 30 aprile 2020) Una notizia che lascia sgomenti quella riportata dal NewTimes e che riguarda uno sconcertante ritrovamento risalente alla giornata di ieri fuori da un’agenzia funebre di Brooklyn. Secondo quanto filtrato oltreoceano, sarebbero stati rinvenuti circa 100accatastati all’interno di, scoperti da alcuni passanti a causa dell’odore dovuto alla decomposizione. L’emergenza Covid grava sulle agenzie funebri Lo conferma anche la fonte locale ABC News: secondo quanto portato alla luce da un controllo della polizia, successivo alla denuncia di alcuni passanti che si erano accorti del forte odore nell’area circostante all’agenzia funebre, sarebbero stati circa un centinaio iprivi di vita trovati all’interno di duenon refrigerati che erano stati presumibilmente usati per riuscire ad immagazzinare i. Un ...

