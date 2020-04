Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered è finalmente disponibile anche su Xbox One e su PC (Di giovedì 30 aprile 2020) Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, la campagna singleplayer dello storico capitolo COD, rimasterizzata per l'attuale generazione, è finalmente disponibile su Xbox One e PC, dopo un periodo di esclusività temporale su PlayStation 4.Si tratta di una versione pregna di effetti visivi in alta definizione, con una risoluzione fino a 4K e supporto HDR su console, nonché di un framerate illimitato e supporto ai monitor ultrawide su PC.I giocatori che acquisteranno Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, riceveranno anche il Bundle Ghost Underwater Demo Team Classico per Call of Duty: Modern Warfare, il quale include la skin UDT dell'operatore Ghost, ispirata al livello della campagna "L'unico giorno facile... era ieri".Leggi altro... Leggi su eurogamer Call of Duty Modern Warfare 2 sbarca anche su Xbox One e PC : quando scaricare la remaster

