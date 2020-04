Boom di guariti e sempre meno ricoveri in rianimazione (Di giovedì 30 aprile 2020) Ad oggi, 30 aprile, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 205.463, con un incremento rispetto a ieri di 1.872 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 101.551, con una decrescita di 3.106 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 1.694 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 101 pazienti rispetto a ieri. 18.149 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 1.061 pazienti rispetto a ieri. 81.708 persone, pari al 80% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 285 e portano il totale a 27.967. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 75.945, con un incremento di 4.693 persone rispetto a ieri. Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 36.211 in Lombardia, 15.493 in Piemonte, 9.563 in Emilia-Romagna, ... Leggi su ladenuncia Coronavirus - i dati : nuovi casi sotto quota 2mila - boom di guariti e meno di 300 morti. Borrelli : “Quella di oggi è l’ultima conferenza stampa”

Covid-19 - il bollettino del 30 aprile : boom di guariti

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : nuovo boom di guariti - 382 morti - calano i ricoveri (Di giovedì 30 aprile 2020) Ad oggi, 30 aprile, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 205.463, con un incremento rispetto a ieri di 1.872 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 101.551, con una decrescita di 3.106 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 1.694 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 101 pazienti rispetto a ieri. 18.149 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 1.061 pazienti rispetto a ieri. 81.708 persone, pari al 80% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 285 e portano il totale a 27.967. Il numero complessivo dei dimessi esale invece a 75.945, con un incremento di 4.693 persone rispetto a ieri. Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 36.211 in Lombardia, 15.493 in Piemonte, 9.563 in Emilia-Romagna, ...

Tomas1374 : Anche in #Piemonte la situazione migliora piano piano Nessun nuovo contagio, solo ospedali ed isolamenti che si svu… - Italia_Notizie : Covid, Borrelli: “Oggi è l’ultima conferenza stampa”. I dati: nuovi casi scendono sotto quota 2mila, record di guar… - motamanet : RT @fanpage: I dati del 30 aprile spiegati: ecco perché oggi c’è stato un boom di guariti da Coronavirus - TuttoMatera : CORONAVIRUS - Protezione Civile, il bollettino: meno vittime da metà marzo, è boom di guariti in un giorno. La situ… - vatenacttencass : RT @LaStampa: Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile: boom di guariti (4693). Calano i nuovi contagi, ma il Piemonte è in contr… -