“Bastardo, ci fai ammalare”. Glielo scrivono nell’ascensore di casa (Di giovedì 30 aprile 2020) Non sempre gli infermieri e i medici sono rispettati per il lavoro che fanno, a volte, anche se sono casi isolati e rarissimi, c’è anche qualcuno che se la riprende con loro guardando soltanto il proprio, privatissimo, orticello. “Prima ci chiamano eroi e poi ti ritrovi gli insulti”. Marco, ha 42 anni, da 22 anni lavora come infermiere, attualmente è al Sant’Andrea, è deluso, stanco e incredulo. Marco abita in un grande condominio in zona Cinquina-Bufalotta, composto da sette scale con dei giardini. Tutto è iniziato, naturalmente, quando è esplosa la pandemia, sollecitato anche dagli altri condomini e in qualità di capo scala, ha rimproverato alcune famiglie che non rispettavano le norme di sicurezza. “Era doveroso – ha raccontato a Leggo – ma da allora è precipitato tutto. Prima mi hanno rubato ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 aprile 2020) Non sempre gli infermieri e i medici sono rispettati per il lavoro che fanno, a volte, anche se sono casi isolati e rarissimi, c’è anche qualcuno che se la riprende con loro guardando soltanto il proprio, privatissimo, orticello. “Prima ci chiamano eroi e poi ti ritrovi gli insulti”. Marco, ha 42 anni, da 22 anni lavora come infermiere, attualmente è al Sant’Andrea, è deluso, stanco e incredulo. Marco abita in un grande condominio in zona Cinquina-Bufalotta, composto da sette scale con dei giardini. Tutto è iniziato, naturalmente, quando è esplosa la pandemia, sollecitato anche dagli altri condomini e in qualità di capo scala, ha rimproverato alcune famiglie che non rispettavano le norme di sicurezza. “Era doveroso – ha raccontato a Leggo – ma da allora è precipitato tutto. Prima mi hanno rubato ...

carmen92206244 : @GiuseppeConteIT Ma chi ti credi di essere? L informativa la fai a casa tua. Noi vogliamo il parlamento a lavoro . Bastardo dittatore - hechizo__ : odio este mierda de twiter bastarDo mi fai 2 bucchine va bo? - yoongiberets : MA SE NON MI FAI VEDERE IL MESSAGGIO È INUTILE CHE ME LO SEGNALI BASTARDO - Io09747138 : @GiuseppeConteIT ce né di merda che fai tutti i giorni ....porco dio bastato finiscilaaaaaaaaa infame ,venduto,luri… - Giuda73104946 : @matteosalvinimi Salvini ma quel bastardo di conte piglia per il la lega non è ora che ti fai valere te e la meloni… -

Ultime Notizie dalla rete : “Bastardo fai Akira svelati i primi dettagli della nuova edizione Planet Manga AFNews