Assassin' s Creed Valhalla | confermato il supporto allo Smart Delivery di Xbox

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 30 aprile 2020) Buone notizie per i giocatori: grazie ad una piccola nota, scoperta dagli utenti di Resetera sull'Ubisoft Store, sembra che's, il nuovo capitolo della popolare e storica saga, sarà un titolosulle console Microsoft.Per chi non sapesse cosa sia lo, significa che basterà acquistare il gioco una volta sola, per averlo disponibile sia suOne, che suSeries X. Non si tratta di retrocompatibilità, bensì della possessione di due versioni di gioco differenti al prezzo di una: facendo un esempio pratico, se non volete passare immediatamente alla next-gen, potrete acquistare il gioco suOne e, quando in futuro avrete unaSeries X nuova di zecca, la versione next-gen di'ssarà li ad aspettarvi, con tutti i vostri salvataggi intatti.Leggi altro...