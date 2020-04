cr_colombo : RT @Miti_Vigliero: Assalto al sud dal 4 maggio, De Luca prepara la stretta: in quarantena obbligatoria chi torna dal Nord - ruiciccio : RT @Miti_Vigliero: Assalto al sud dal 4 maggio, De Luca prepara la stretta: in quarantena obbligatoria chi torna dal Nord - Idl3 : RT @Miti_Vigliero: Assalto al sud dal 4 maggio, De Luca prepara la stretta: in quarantena obbligatoria chi torna dal Nord - Miti_Vigliero : Assalto al sud dal 4 maggio, De Luca prepara la stretta: in quarantena obbligatoria chi torna dal Nord… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: FASE 2 - Si prepara una nuova fuga da Milano verso il Sud: treni, bus e aerei presi d'assalto -

In Sicilia cala il numero dei ricoveri ospedalizzati, cresce la curva dei guariti e per la prima volta dall’inizio dell’epidemia non si è registrato nessun decesso. I tamponi effettuati sono stati 75.

Il timore rimane quello del grande esodo da Nord a Sud. Da lunedì 4 maggio. E nonostante i posti sui treni siano contingentati per le nuove disposizioni sul Covid. Per questo palazzo Santa Lucia riman ...

In Sicilia cala il numero dei ricoveri ospedalizzati, cresce la curva dei guariti e per la prima volta dall'inizio dell'epidemia non si è registrato nessun decesso. I tamponi effettuati sono stati 75.