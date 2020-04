Andrea Iannone si confessa | “Ecco perché è finita con Giulia De Lellis e Belen”

Leggi su tpi

(Di giovedì 30 aprile 2020) “Ecco perché èconDee Belen”,sisie parla della fine delle sue relazioni e in un’intervista al settimanale Oggi, il giovane pilota di formula uno si lascia andare a considerazioni non proprio lusinghiere sulle sue vecchie fiamme, famose e bellissime: la showgirl argentina, Belen Rodriguez e l’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne,De.”Non è semplice starmi accanto se non si ha una certa maturità“, dicee implicitamente dà delle “immature” a entrambe. Per la prima voltaparla apertamente della squalifica per doping che gli è costata 18 mesi di esclusione dalle gare, nonostante gli sia stata riconosciuta l’assunzione accidentale. “Oggi le priorità ...