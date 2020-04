Andrea Iannone per la prima volta parla di Belen e Giulia De Lellis Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 30 aprile 2020)ha sempre evitato l’argomento ex fidanzate lasciando al gossip tutto lo spazio perRodriguez eDee solo adesso ha confidato il suo pensiero alla rivista Oggi (). Non ha rimpianti né rancori,sembra sereno ma di certo non scende nel dettaglio sulla fine delle due storie importanti. Una frecciatina però la riserva forse alla Deperché susembra ormai chiaro il motivo dell’addio. Entrambe lo hanno lasciato e sono tornate dai rispettivi ex ma questail pilota non si sottrae alle domande, augura il meglio a entrambe ma ha capito chi lo ama davvero e che per stargli accanto nei momenti difficili che ha dovuto affrontare c’era bisogno di una certa maturità. In realtà non sembra sia finita benissimo, soprattutto con la Deche da un giorno all’altro è ...