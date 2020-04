1 maggio: Cgil, Cisl e Uil Trapani, ‘solo con garanzia sicurezza può ripartire territorio’ (Di giovedì 30 aprile 2020) Palermo, 30 apr. (Adnkronos) – “Solo con la garanzia della sicurezza può ripartire il nostro territorio”. E’ questo il messaggio lanciato in occasione del Primo maggio, dai segretari generali di Cgil Trapani Filippo Cutrona, Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana e Uil Trapani Eugenio Tumbarello. Una Festa del Lavoro, molto particolare quest’anno senza manifestazioni a causa dell’emergenza sanitaria, “ma oggi più che mai, una ricorrenza importante per il Paese”. “Anche se in modo diverso, evitando il contatto con i lavoratori, per noi il Primo maggio resta un’occasione importante per ribadire la centralità del Lavoro, unica strada per rilanciare il Paese. La provincia di Trapani – spiegano i tre segretari – sta pagando un prezzo altissimo legato alla crisi economica a cui si è aggiunto ... Leggi su ildenaro 1 maggio : Cgil - Cisl e Uil Trapani - ‘solo con garanzia sicurezza può ripartire territorio’ (2)

