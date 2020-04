Trono Over Uomini e Donne, Barbara De Santi polemica: “È un’idiozia” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Barbara De Santi dopo Uomini e Donne Over furiosa: “E’ un’idiozia” L’ultimo decreto del GOverno Giuseppe Conte per contrastare l’epidemia da coronavirus in Italia ha creato non pochi malumori tra gli italiani. E tra coloro che hanno espresso molte perplessità in queste ultime ore sui social c’è anche la popolare dama del Trono Over di Uomini e Donne, Barbara De Santi. Difatti quest’ultima, direttamente sul suo profilo personale instagram, ha contestato soprattutto la norma in cui è stato permesso di entrare in 16 persone in un autobus magari di 40 mq, cogliendo l’occasione per fare il paragone con le regole che i negozianti sono costretti a seguire: “In un autobus di 40 mq possono entrare 16 persone…Mentre in un negozio della stessa metratura solo uno alla volta…A questa idiozia hanno ... Leggi su lanostratv Trono Over | Barbara De Santi speranzosa : “Vediamo la luce dal tunnel”

Uomini e Donne - trono over - Barbara De Santi confessa : "Questa è la mia rinascita"

