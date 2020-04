The Last of Us: Part II nell'occhio del ciclone dopo i leak tra pre-order cancellati, boicottaggio e richieste di riscrittura (Di mercoledì 29 aprile 2020) Sembra proprio che gli strascichi dei gravi leak e spoiler che hanno colpito The Last of Us: Part II non si fermino di certo al "solo" rischio spoiler. La questione a quanto pare è molto più delicata e soprattutto sui social e su Reddit una Parte della fanbase sta parlando di azioni radicali sulla base di posizioni decisamente a sfavore dell'ultima fatica di Naughty Dog.Pare davvero che le scelte di Neil Druckmann e soci stiano provocando reazioni molto forti in una Parte della community. Come segnalato da Multiplayer, nelle ultime ore si parla di cancellazione di pre-order, boicottaggio a priori e addirittura di, a dir poco improbabili, richieste di riscrittura della trama. Delle invocazioni al nome dell'ex Naughty Dog, Amy Hennig, non parliamo nemmeno perché sono semplicemente troppo stupide per essere considerate degnamente dato che la Hennig non c'entra nulla ... Leggi su eurogamer The Last of Us 2 scontato su Amazon : ripartono i preordini su PS4

The Last of Us Part II e i gravi spoiler : 'forse i piani alti di Naughty Dog meritano un dito medio ma perché ferire i tuoi colleghi?'

The Last of Us Part II e il pericolo spoiler : anche Ryan McCaffrey di IGN si scaglia contro il leaker (Di mercoledì 29 aprile 2020) Sembra proprio che gli strascichi dei gravie spoiler che hanno colpito Theof Us:II non si fermino di certo al "solo" rischio spoiler. La questione a quanto pare è molto più delicata e soprattutto sui social e su Reddit unae della fanbase sta parlando di azioni radicali sulla base di posizioni decisamente a sfavore dell'ultima fatica di Naughty Dog.Pare davvero che le scelte di Neil Druckmann e soci stiano provocando reazioni molto forti in unae della community. Come segnalato da Multiplayer,e ultime ore si parla di cancellazione di pre-, boicottaggio a priori e addirittura di, a dir poco improbabili, richieste di riscrittura della trama. Delle invocazioni al nome dell'ex Naughty Dog, Amy Hennig, non parliamo nemmeno perché sono semplicemente troppo stupide per essere considerate degnamente dato che la Hennig non c'entra nulla ...

Sankarbasu123 : RT @worldpainting2: The Last Supper (1310-1320) Pietro Lorenzetti - STCHIEL1 : RT @EWTNVatican: 80th Grand Master of the Sovereign @orderofmalta, Frà Giacomo Dalla Torre has died in Rome. ?? June 28, 2019 | Last Meeti… - irinadeIgado : la serie di the last of us mi da gioie quando esce . - ITSMARIC4 : MA È LA SPIAGGIA DI THE LAST SONG - dibanezgut : RT @EWTNVatican: 80th Grand Master of the Sovereign @orderofmalta, Frà Giacomo Dalla Torre has died in Rome. ?? June 28, 2019 | Last Meeti… -