"Summertime", una serie tv per rivivere le estati pre-pandemia - (Di mercoledì 29 aprile 2020) Serena Nannelli Mare, ragazzi e amore sono al centro di un nuovo prodotto Netflix, rigorosamente italiano, in cui tutti, specialmente i più giovani, potranno riconoscersi e trovare ore d'evasione "Summertime" più che la nuova serie tv italiana di Netflix sarebbe da classificare come cura palliativa per teenager in segregazione da lockdown. L'eventuale "prescrizione" non tiene conto della qualità del prodotto (che comunque è media), quanto del fatto che, al momento, l'estate 2020 si preannuncia messa male e ovviamente non s'intende dal punto di vista meteorologico. Il target di questo tuffo nelle vicende sentimentali di un gruppo di ragazzi con la riviera romagnola sullo sfondo, è quello dei giovanissimi eppure è indubbio che la visione possa regalare un sollievo spegni-testa anche a chi non sia più in età ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 29 aprile 2020) Serena Nannelli Mare, ragazzi e amore sono al centro di un nuovo prodotto Netflix, rigorosamente italiano, in cui tutti, specialmente i più giovani, potranno riconoscersi e trovare ore d'evasione "" più che la nuovatv italiana di Netflix sarebbe da classificare come cura palliativa per teenager in segregazione da lockdown. L'eventuale "prescrizione" non tiene conto della qualità del prodotto (che comunque è media), quanto del fatto che, al momento, l'estate 2020 si preannuncia messa male e ovviamente non s'intende dal punto di vista meteorologico. Il target di questo tuffo nelle vicende sentimentali di un gruppo di ragazzi con la riviera romagnola sullo sfondo, è quello dei giovanissimi eppure è indubbio che la visione possa regalare un sollievo spegni-testa anche a chi non sia più in età ...

Edoardoleicorre : Io mi aspettavo del trash in summertime ma non così tanto è una roba inguardabile - thenightcome : Di summertime ho visto solo il trailer è già recitano da cani in una maniera cringe che quasi raggiunge i livelli di baby - lrnz : Da oggi è disponibile SUMMERTIME su netflixit in tutto il mondo. Onorato di aver lavorato con attori così talentuos… - DFbobinsky : Due commenti su #Summertime di Netflix: 1) ha una palette della madonna, 2) mi sta facendo venire voglia di andare… - goghsplume : 25 minuti di summertime e una recitazione che mi fa rimpiangere la gargari, credo lo guarderò solo per ludo tersigni -