“Studia e coltiva i tuoi sogni anche a casa” | Mattarella risponde alla lettera di un

"Continua a coltivare i tuoi sogni, a impegnarti anche a casa e a fare i compiti, perché studiare è molto importante e vedrai che ti servirà anche quando saremo finalmente liberi dal virus". Questo il bellissimo messaggio che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scritto a Tommaso Colombo, 14enne con la sindrome di Down originario di Castellanza, nel Varesotto. Lo riporta Repubblica. Tommaso qualche giorno fa aveva scritto un'email a Mattarella tramite il form che si trova sul sito del Quirinale, raccontando al capo dello Stato la sua esperienza con la didattica online e lamentandosi di questo "maledettissimo coronavirus". Gianna Leo, sua madre, ha raccontato come le parole di suo figlio non sono rimaste inascoltate, visto che a casa sua è arrivata una lettera firmata da Simone Guerrini, il direttore ...

