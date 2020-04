Simone Barone | gli aneddoti sul Mondiale e sulla Juventus I siparietti con Inzaghi

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 30 aprile 2020) Campano, nato a Nocera Inferiore nel 1978,cresce a Parma e viene tesserato dai ducali. Dopo un primo periodo in prestito fra Padova, Alzano e Chievo Verona, torna a Parma. Arriva la chiamata del Palermo, squadra con cui si toglierà le maggiori soddisfazioni. Dopo due stagioni passa al Torino. Tre stagioni altalenanti, sfociate nella retrocessione. Viene ceduto al Cagliari per fare cassa. Collezionerà appena 16 presenze e a fine anno lascerà la Sardegna. Rimasto senza contratto per un anno, viene tesserato dal Livorno. A fine stagione, nel 2012, decide di smettere col calcio giocato. Ha intrapreso la carriera da allenatore. Prima gli Allievi Nazionali del Modena, poi la Primavera dei canarini, gli Juniores del Parma, l’esperienza da vice di Zambrottapanchina dei Delhi Dynamos, quella con l’Under 16 della Juve e la ...