Quarto tampone per Dybala: ancora positivo (asintomatico) (Di mercoledì 29 aprile 2020) Secondo quanto riporta El Chiringuito de Jugones, Paulo Dybala sarebbe risultato ancora positivo al Quarto tampone a cui è stato sottoposto. L’attaccante della Juve è asintomatico. La positività al virus gli era stata diagnosticata – insieme alla fidanzata – il 21 marzo scorso. Finora era rimasto in quarantena nella sua casa di Torino. Quaranta giorni e non si è ancora liberato del virus. Nessun sintomo, ma ancora positivo dopo quaranta giorni e quattro tamponi. Un problema che rischia di complicare la situazione del calcio italiano? L'articolo Quarto tampone per Dybala: ancora positivo (asintomatico) ilNapolista. Leggi su ilnapolista Coronavirs - Dybala ancora positivo al quarto tampone

