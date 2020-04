Previsioni Meteo | ancora un passaggio perturbato con piogge e temporali nelle prossime ore

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 30 aprile 2020)– Da circa 48 ore, l’Italia è interessata da una moderata circolazione instabile occidentale. Il tipo barico non presenta, e non presenterà anche per i prossimi giorni, particolari cavi d’onda, piuttosto medie ondulazioni atlantiche, in seno alle quali scorrono moderati nuclei vorticosi, talora più consistenti, altre volte meno, a seconda della maggiore o minore vicinanza ai centri depressionari principali sul Centro Nord Europa. Di tutta la fase debolmente o moderatamente instabile, in linea generale, che potrebbe protrarsifino al fine settimana, tra le ore serali di domani, giovedì 30 aprile, e la mattinata di venerdì, primo maggio, potrebbe esplicarsi l’azione più perturbata su alcune regioni e segnatamente settentrionali. Su questi settori, infatti, dovrebbero agire in ...