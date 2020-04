Nella “fase 2” l’approccio dovrà essere «microgeografico»

davidealgebris : Arcuri ha fallito completamente. In Italia sono mancate mascherine nella fase critica per ospedali e infermieri. Ug… - Corriere : ?? Dal 4 maggio si potrà passeggiare liberamente e potranno ripartire i matrimoni (ma senza feste): sono alcune dell… - HuffPostItalia : Burioni: 'Nella fase 2, occhio ad aria condizionata e distanza per proteggerci dall'infezione' - decobolum : RT @filippog: In Germania la fase 2 fa rialzare il tasso di contagio a 1, ovvero ogni persona infetta ne contagia un'altra. (Era sceso a 0,… - AnraRisk : Lunedì 4 maggio dalle ore 9.15 webinar 'Le aziende nella fase 2: come garantire la sicurezza dei lavoratori per evi… -

Ultime Notizie dalla rete : Nella “fase Coronavirus, sulla “fase 2” è il caos totale: “Conte, quindi posso tornare a vedermi co ... Meteo Web