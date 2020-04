Microfono di De Luca guasto e sistema in tilt | sospesa la seduta del Consiglio regionale

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPronti, partenza, via: tutti in Aula (virtuale) per affrontare l’emergenza coronavirus. Ma ladeldella Campania vienedopo pochi minuti: ilva in. I consiglieri non riescono ad ascoltare l’informativa (via web) del presidente della Regione Campania Vincenzo Desulle misure da mettere in campo per fronteggiare l’emergenza. Cosa non ha funzionato? Diverse ipotesi. Sicuramente ilusato dal presidente Deera: i consiglieri (che però riuscivano a comunicare tra loro) non riuscivano a sentire (tono di voce bassissimo) del presidente. E poi la discussione (virtuale) era interrotta continuamente dalla voce dei tecnici. Dopo pochi minuti il presidente delRosetta D’Amelio si è arresa, ordinando la sospensione della. Una ...