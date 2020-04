L' invettiva giustizialista di Nello Musumeci e lo scontro con Renzi

Leggi su agi

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Lo, durissimo, è giunto nel bel mezzo della battaglia degli emendamenti, che hanno visto, immancabilmente, i partiti andare all'assalto della diligenza e scambiarsi colpi a suon di stanziamenti di somme. "Lei si dovrebbe vergognare, deputato Sammartino. Io sto lasciando l'aula. Nel momento in cui ci si aspetta chiede chiarezza lei chiedi che si voti di nascosto. si vergogni lei e ci asseconda la sua richiesta. Io per protesta abbandono l'aula. Mi auguro che di lei e di quelli come lei si possa occupare ben altro palazzo". E' esploso in questo modo nel corso della seduta dell'Assemblea regionale siciliana dedicata alla manovra anti-crisi il presidente della Regione,Musumeci, di fronte alla richiesta di voto segreto sugli emendamenti alla manovra avanzata da Luca Sammartino, di Italia Viva, che intendeva spostare sullo sport somme destinate al turismo. ...