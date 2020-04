La vita in diretta, prossima edizione: Lorella Cuccarini verso l’addio? (Di mercoledì 29 aprile 2020) Lorella Cuccarini verso l’addio alla conduzione de La vita in diretta? L’indiscrezione Potrebbe non condurre la prossima edizione de La vita in diretta Lorella Cuccarini, stando ad alcune indiscrezioni trapelate oggi in rete, lanciate da Repubblica e riprese da vari siti di televisione. Secondo i rumors in questione, Lorella Cuccarini sembrerebbe pronta a dire addio alla conduzione de La vita in diretta, dopo la fine di questa edizione (la cui ultima puntata andrà in onda venerdì 26 giugno). La ragione di ciò, sempre stando ai rumors circolati oggi in rete (da prendere con le pinze, ovviamente), sembra essere un rapporto difficile con il collega Alberto Matano. Strano, perchè i due, almeno in televisione, sembrano andare d’amore e d’accordo. Alberto Matano e Lorella Cuccarini: prime anticipazioni sulla prossima edizione de La vita in ... Leggi su lanostratv “Colpa sua!”. Scoppia la bomba a ‘La Vita in Diretta’ - la voce rimbalza nei corridoi Rai

Lorella Cuccarini lascia La vita in diretta? “Pessimi rapporti con Matano” - il gossip

Seduta telematica - consiglieri regionali nel panico : “Stop diretta per evitare figuraccia in eurovisione” (Di mercoledì 29 aprile 2020)l’addio alla conduzione de Lain? L’indiscrezione Potrebbe non condurre lade Lain, stando ad alcune indiscrezioni trapelate oggi in rete, lanciate da Repubblica e riprese da vari siti di televisione. Secondo i rumors in questione,sembrerebbe pronta a dire addio alla conduzione de Lain, dopo la fine di questa(la cui ultima puntata andrà in onda venerdì 26 giugno). La ragione di ciò, sempre stando ai rumors circolati oggi in rete (da prendere con le pinze, ovviamente), sembra essere un rapporto difficile con il collega Alberto Matano. Strano, perchè i due, almeno in televisione, sembrano andare d’amore e d’accordo. Alberto Matano e: prime anticipazioni sullade Lain ...

mattino5 : 'Il bar è la mia vita e ora perdo tutto' Parla in diretta a #mattino5 una barista in difficoltà a causa della chiu… - Mov5Stelle : ?? Alle 17:15 @luigidimaio sarà ospite a La Vita in Diretta, su Rai1. Non perdetelo! - LegaSalvini : ++ OGGI IL CAPITANO OSPITE A 'LA VITA IN DIRETTA' ++ Appuntamento alle ore 17:15, su Rai 1. - MosaicoCEM : Domenica 3 maggio verrà trasmessa una diretta Zoom su Le pestilenze e il mondo ebraico. L’appuntamento andrà in ond… - giuliaprivato : @cri2102 @vitaindiretta @matteosalvinimi Non c'è mai il contraddittorio. Per nessun politico intervistato. Vita in… -

Ultime Notizie dalla rete : vita diretta Agerola, la storia di Paolo Durazzo alla Vita in Diretta: l'albergatore che aiuta i dipendenti su Rai Uno Positanonews La vita in diretta, prossima edizione: Lorella Cuccarini verso l’addio?

Potrebbe non condurre la prossima edizione de La vita in diretta Lorella Cuccarini, stando ad alcune indiscrezioni trapelate oggi in rete, lanciate da Repubblica e riprese da vari siti di televisione.

Lorella Cuccarini, rivelazione a La vita in diretta: “Non amo citare…”

E’ stato Nek l’ultimo ospite di Alberto Matano e Lorella Cuccarini nella puntata de La vita in diretta di oggi, mercoledì 29 aprile 2020. Intervenuto, ovviamente tramite skype, in collegamento da casa ...

Potrebbe non condurre la prossima edizione de La vita in diretta Lorella Cuccarini, stando ad alcune indiscrezioni trapelate oggi in rete, lanciate da Repubblica e riprese da vari siti di televisione.E’ stato Nek l’ultimo ospite di Alberto Matano e Lorella Cuccarini nella puntata de La vita in diretta di oggi, mercoledì 29 aprile 2020. Intervenuto, ovviamente tramite skype, in collegamento da casa ...