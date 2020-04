emergency_ong : Pronti alla tre giorni musicale 'C'è musica in casa - 100 palchi (virtuali) per EMERGENCY?' Vi aspettiamo rigorosam… - PieroPelu : Le mie tre semplici proposte per rilanciare la Musica e lo spettacolo dal vivo, oggi su @repubblica. Non è epoca di… - Agenzia_Ansa : In occasione del 50° Anniversario della Giornata Mondiale della Terra, #Zucchero dal #Colosseo, con #Bono 'Canta la… - heytherejvliet : RT @scrivodizain: io a 9 anni che fingevo di essere in un video musicale mentre ascoltavo musica guardando fuori dal finestrino - Oldgenoa : RT @giuliobonini: Eric El Principe. Clapton o Milito? Chiunque sia sarà Wonderful Tonight. Giamba Ci regala brividi stasera dal Blog Genoa… -

Ultime Notizie dalla rete : musica dal Musica dal vivo a Genova, A Rumenta chiude l'attività: «Ci arrendiamo» - Genova mentelocale.it L’appello della lirica: “L’opera rischia di morire, tutele anche per chi ci lavora”

Il mondo della lirica soffre con particolare acutezza dello stop agli spettacoli da Covid19. Molti artisti e molti lavoratori non possono avere il bonus da 600 euro o avere altre misure decise per l’e ...

La musica dal vivo è intrappolata in un limbo

Il 23 aprile il rapper statunitense Travis Scott ha fatto il suo primo concerto su Fortnite, un videogioco online. Il suo avatar è atterrato dal cielo come una cometa. Era gigantesco, faceva tremare l ...

Il mondo della lirica soffre con particolare acutezza dello stop agli spettacoli da Covid19. Molti artisti e molti lavoratori non possono avere il bonus da 600 euro o avere altre misure decise per l’e ...Il 23 aprile il rapper statunitense Travis Scott ha fatto il suo primo concerto su Fortnite, un videogioco online. Il suo avatar è atterrato dal cielo come una cometa. Era gigantesco, faceva tremare l ...