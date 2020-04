Fase 2: una domanda che si fanno in molti. L’app Immuni è obbligatoria? La risposta del governo (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il ministero della Salute è titolare del trattamento dei dati, si specifica ancora nel decreto. E, ancora, si sottolinea come il mancato utilizzo dell’app non comporta “alcuna limitazione o conseguenza in ordine all’esercizio dei diritti fondamentali dei soggetti interessati ed è assicurato il rispetto del principio di parità di trattamento”. Le regole dell’App Immuni. Il comma 2 dell’articolo 6 del decreto che dovrebbe arrivare questa sera in Consiglio dei ministri, prevede che vengano adottate misure tecniche e organizzativa per garantire “un livello di sicurezza adeguato ai rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali”. Tutto ciò deve avvenire assicurando, in primis, che gli utenti ricevano informazioni chiare e ... Leggi su howtodofor La sfida della fase 2 : «Occorre una spinta dolce - ma si deve cambiare»

«Una fase 2 senza tamponi porterebbe a 70 mila vittime entro l'anno»

Bici, ciclabili e monopattini: il Campidoglio accelera sulla mobilità dolce per affrontare la fase 2

Piste ciclabili "transitorie" da realizzare in tempi rapidi, un nuovo avviso pubblico per il servizio di monopattini condivisi, e un abbattimento del canone - ancora solo un'ipotesi - per le aziende d ...

L'idea a Verona: «La bici è il mezzo della Fase 2, fare una pista ciclabile per ogni linea autobus»

Il movimento civico Traguardi propone per la ripartenza della città di Verona un piano di "urbanistica tattica": «Tutte le città si preparano alla ripresa investendo sulla mobilità alternativa, più si ...

