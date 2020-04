Covid19 – Bar e ristoranti a Conte | 14 punti per salvare il comparto

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 aprile 2020)– Bar e: 14peril– Una lettera appello al premier Giuseppeper non lasciare solo unche storicamente è parte integrante della tradizione, della cultura e dell’economia del nostro Paese. A sottoscriverla oltre 1.800 bar edi tutta Italia, riuniti su facebook, autoconvocati con il passaparola e messaggi su whatsapp. Locali da nord a sud radunati nelle rete S.O.S. Bar eche hanno inviato al governo 14 proposte concrete permigliaia di imprese, famiglie e posti di lavoro. “Quello che si legge – affermano Paolo Baccino e Luca Marcellin, portavoce di SOS BAR E– le informazioni e previsioni disponibili ora, sono allarmanti. Non possiamo riaprire le nostre attività con tutte le restrizioni ad oggi ipotizzate. Sono misure purtroppo non ...