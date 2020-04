Coronavirus, una comunità trans chiede aiuto in chiesa e interviene l’elemosiniere del Papa. Il parroco: “Persone sole, ma con molta fede” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Un gruppo di transessuali chiede aiuto a Papa Francesco. E Bergoglio risponde subito. È una storia di solidarietà ai tempi della pandemia quella raccontata all’Adnkronos da don Andrea Conocchia, parroco di Torvaianica, piccolo centro del litorale romano. “Nel colmo dell’emergenza Coronavirus – ha raccontato il sacerdote – con stupore e meraviglia sono arrivati in chiesa un gruppo di transessuali, quasi tutti latinoamericani. chiedevano aiuti perché con il virus non avevano più clienti sulla strada“. Don Andrea, superato lo stupore iniziale, non si è fatto vincere dai pregiudizi, ma è stato subito conquistato dalla solidarietà di questa comunità trans che divide le spese di affitto e si aiuta come può. Così il parroco l’ha aiutata sostenendola non solo economicamente, ma anche ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Sileri : “Andare a trovare un amico? Sì - ma ci vuole buonsenso - se non è una scusa…Le regole servono - non è un liberi tutti”

