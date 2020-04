Coronavirus | Renzi | ‘app? bastano celle telefoniche | più semplice e rapido’**

fattoquotidiano : Coronavirus, Renzi contro il governo (di cui fa parte): “Il decreto è uno scandalo costituzionale”. Poi torna a evo… - fattoquotidiano : Coronavirus, Renzi su La7: “Non ho organizzato aperitivi a Milano, né dicevo che era tutto sotto controllo. Sono se… - fattoquotidiano : In piena emergenza coronavirus era stato il promotore dell'”aprire tutto” con un decalogo per la fase 2 smentito e… - libellula58 : RT @GioLario: #Conte c’è Si possono morsicare i gomiti #renzi #salvini #meloni - pauloflorenz : @Blacksnowwhite4 @juvemyheart No, #Renzi era quello che voleva accentrare il sistema sanitario togliendo la compete… -

**Coronavirus Renzi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : **Coronavirus Renzi