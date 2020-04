Coronavirus, la norma sull’app Immuni dovrebbe garantire la privacy. Ma di obblighi dello Stato non si parla (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il governo scrive la norma sull’app di tracciamento Covid denominata Immuni, e la pone all’interno del nuovo Decreto Legge sull’emergenza, che dovrebbe essere discusso oggi al pre-Consiglio dei ministri, dedicando un intero articolo dell’articolato normativo al tracciamento digitale. Una norma primaria dunque, anche se di urgenza. Oggi peraltro la ministra per l’Innovazione Paola Pisano, finita al centro delle critiche di diversi organi di stampa per la gestione della fase di scelta dell’app, aveva provato a spiegare il suo punto di vista sull’app davanti alle incalzanti domande dei senatori della Commissione lavori pubblici. Tra le prime osservazioni da svolgere su questa scelta che appare tardiva vi è la circostanza che il Parlamento italiano e con esso i cittadini, quando finalmente anche loro potranno capire qualcosa di questa app, ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - il virologo Tarro : “Col caldo torneremo alla normalità”

Coronavirus - Irene Pivetti indagata a Siracusa per importazione mascherine non a norma – VIDEO

Coronavirus - l’uscita dal lockdown degli altri : ecco come funziona in Spagna – verso una nuova normalità (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il governo scrive lasull’app di tracciamento Covid denominata, e la pone all’interno del nuovo Decreto Legge sull’emergenza, cheessere discusso oggi al pre-Consiglio dei ministri, dedicando un intero articolo dell’articolatotivo al tracciamento digitale. Unaprimaria dunque, anche se di urgenza. Oggi peraltro la ministra per l’Innovazione Paola Pisano, finita al centro delle critiche di diversi organi di stampa per la gestione della fase di scelta dell’app, aveva provato a spiegare il suo punto di vista sull’app davanti alle incalzanti domande dei senatori della Commissione lavori pubblici. Tra le prime osservazioni da svolgere su questa scelta che appare tardiva vi è la circostanza che il Parlamento italiano e con esso i cittadini, quando finalmente anche loro potranno capire qualcosa di questa app, ...

repubblica : Coronavirus, il pasticcio delle seconde case: 'Vietato trasferirsi', ma non c'è nessuna norma [di ALESSANDRA ZINITI… - ilfattoblog : Coronavirus, la norma sull’app Immuni dovrebbe garantire la privacy. Ma di obblighi dello Stato non si parla - giuseppepische5 : Coronavirus.. Irene Pivetti indagata per importazione di mascherine non in regole dichiara.. ^Tutto a norma^. - Revenge84943671 : RT @CPapasergio: Allora secondo sto signore e già buona che agli anziani gli danno da mangiare, li lavano e li cambiano dopo che la gente s… - PampoMD : Coronavirus, Irene Pivetti indagata per import mascherine non a norma - Sky Tg24 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus norma Coronavirus, il direttore sanitario Ats Milano sui pazienti covid in Rsa: “Norma buona Il Fatto Quotidiano Coronavirus, sindaco Offida: “Riapriamo parchi e giardini, restano preclusi giochi per bimbi”

In merito al nuovo DPCM, attraverso un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, il sindaco di Offida Luigi Massa ha anticipato i provvedimenti che il Comune ha intenzione di intraprendere per la ri ...

Coronavirus, la norma sull’app Immuni dovrebbe garantire la privacy. Ma di obblighi dello Stato non si parla

Il governo scrive la norma sull’app di tracciamento Covid denominata Immuni, e la pone all’interno del nuovo Decreto Legge sull’emergenza, che dovrebbe essere discusso oggi al pre-Consiglio dei minist ...

In merito al nuovo DPCM, attraverso un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, il sindaco di Offida Luigi Massa ha anticipato i provvedimenti che il Comune ha intenzione di intraprendere per la ri ...Il governo scrive la norma sull’app di tracciamento Covid denominata Immuni, e la pone all’interno del nuovo Decreto Legge sull’emergenza, che dovrebbe essere discusso oggi al pre-Consiglio dei minist ...