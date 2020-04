Coronavirus Bari, ristoratori consegnano a Decaro simbolicamente le chiavi dei loro locali, la reazione di Decaro (Di mercoledì 29 aprile 2020) Oggi i proprietari di bar e ristoranti hanno consegnato al sindaco di Bari, Antonio Decaro le chiavi dei loro locali, simbolicamente, chiavi di cartone. Quelle chiavi di cartone rappresentavano le 3.500 chiavi di imprenditori del mondo Ho.re.ca.. Questa protesta è stata organizzata dall’associazione Movimento Impresa con l’intento di avere delle risposte soddisfacenti per evitare la crisi del settore. Gianni Del Mastro del direttivo nazionale ha dichiarato: “Senza contributi a fondo perduto più del 50% delle attività non ce la farà, con una ricaduta in termini occupazionali di 100mila impiegati pugliesi che rischiano il licenziamento sul totale dei 220mila addetti assunti”. Ieri sera è stata la volta dei commercianti che hanno acceso le luci dei loro negozi in segno di protesta. Del Mastro ha dichiarato: “A ... Leggi su baritalianews Coronavirus Bari - oggi zero contagi ma Decaro : “Basta poco per vanificare tutto”

Coronavirus Bari - Decaro sulla riapertura delle scuole : ” Chi non può stare a casa andrà a scuola - gli altri faranno didattica a distanza “

Coronavirus Puglia - bollettino Covid oggi 28 aprile - 22 nuovi positivi - 0 in provincia di Bari (Di mercoledì 29 aprile 2020) Oggi i proprietari di bar e ristoranti hanno consegnato al sindaco di, Antonioledeilocali,di cartone. Quelledi cartone rappresentavano le 3.500di imprenditori del mondo Ho.re.ca.. Questa protesta è stata organizzata dall’associazione Movimento Impresa con l’intento di avere delle risposte soddisfacenti per evitare la crisi del settore. Gianni Del Mastro del direttivo nazionale ha dichiarato: “Senza contributi a fondo perduto più del 50% delle attività non ce la farà, con una ricaduta in termini occupazionali di 100mila impiegati pugliesi che rischiano il licenziamento sul totale dei 220mila addetti assunti”. Ieri sera è stata la volta dei commercianti che hanno acceso le luci deinegozi in segno di protesta. Del Mastro ha dichiarato: “A ...

fattoquotidiano : Coronavirus, a Bari il sindaco Decaro rimprovera i cittadini che prendono il sole sul lungomare: “Non potete stare… - repubblica : Brindisi, marito e moglie uccisi dal Coronavirus in una settimana: stavano insieme da 82 anni - rep_bari : 'La Cava del sole un modello per gli eventi post Coronavirus': l'idea di Verri dopo Matera 2019 [aggiornamento dell… - GvRutigliano : In provincia di #Bari 16 nuovi casi (comunque bassi rispetto alla scorsa settimana). Per il prof Lopalco si tratta… - SardiniaPost : Bari Sardo quest’anno avrà all’interno della marina un Centro di Unità Speciale di continuità assistenziale (Usca)… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Bari Coronavirus, in Puglia 22 nuovi casi: zero contagi a Bari. Cresce il numero dei guariti, diminuiscono ricoverati La Repubblica Coronavirus Puglia, bollettino oggi 29 aprile, 49 casi in Puglia, 16 a Bari

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi mercoledì 29 aprile in ...

Bari, protesta ristoratori. Chiavi a Decaro

BARI - Una chiave in cartone che rappresenta le 3.500 chiavi ... più incisive per il rilancio del settore dopo questo periodo di lockdown per l’emergenza coronavirus. L’iniziativa, partita da Bari, ha ...

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi mercoledì 29 aprile in ...BARI - Una chiave in cartone che rappresenta le 3.500 chiavi ... più incisive per il rilancio del settore dopo questo periodo di lockdown per l’emergenza coronavirus. L’iniziativa, partita da Bari, ha ...