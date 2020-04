Bill Gates: “Torneremo alla normalità tra due anni, grazie a vaccino e tracciamenti” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma, 29 apr – Bill Gates è uno che con le “previsioni” ci prende, soprattutto quando si tratta di pandemie. Ha pronosticato con una precisione sconcertante l’emergenza Covid-19 e adesso ci spiega anche quanto tempo ci vorrà e come faremo per uscirne. “vaccino e tracciamenti per tornare alla normalità tra uno-due anni”, si può sintetizzare così la ricetta del miliardario filantropo, delineata in una intervista a Le Figaro ripresa in esclusiva per l’Italia da Repubblica. “Avevo previsto la pandemia in una conferenza nel 2015 e avevo anche descritto nei minimi dettagli le misure che avremmo dovuto adottare per farci trovare preparati”, ribadisce il fondatore di Microsoft. E invece il mondo si è fatto trovare impreparato, soprattutto perché non è stata coinvolta l’industria ... Leggi su ilprimatonazionale Coronavirus - Bill Gates/ “Normalità non prima di 2 anni - Cina colpevole? Vi spiego..”

Coronavirus - Bill Gates : “Non torneremo alla normalità prima di uno o due anni”

Coronavirus - Bill Gates : “Il ritorno alla normalità? Non prima di uno o due anni” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma, 29 apr –è uno che con le “previsioni” ci prende, soprattutto quando si tratta di pandemie. Ha pronosticato con una precisione sconcertante l’emergenza Covid-19 e adesso ci spiega anche quanto tempo ci vorrà e come faremo per uscirne. “e tracciamenti per tornarenormalità tra uno-due”, si può sintetizzare così la ricetta del miliardario filantropo, delineata in una intervista a Le Figaro ripresa in esclusiva per l’Italia da Repubblica. “Avevo previsto la pandemia in una conferenza nel 2015 e avevo anche descritto nei minimi dettagli le misure che avremmo dovuto adottare per farci trovare preparati”, ribadisce il fondatore di Microsoft. E invece il mondo si è fatto trovare impreparato, soprattutto perché non è stata coinvolta l’industria ...

Agenzia_Italia : Per #BillGates ci vorranno uno o due anni per tornare alla normalità - repubblica : Oggi su Rep: ?? Bill Gates: “Non torneremo alla normalità prima di un anno o due” [di LAURE MANDEVILLE] - repubblica : Bill Gates: “Non torneremo alla normalità prima di un anno o due” - Urobertu : RT @Lux_Clarissima: La petizione della Casa Bianca che chiede l’investigazione di Bill Gates per crimini contro l’umanità Raggiunge le 500.… - elviscotm : Hai le stesse ore in un giorno come Bill Gates ed Elon Musk ad esempio. Non usare la scusa che non hai tempo. Non funziona. -