Alessia Marcuzzi festeggia il figlio Tommaso Inzaghi: «Auguri amore mio» (Di mercoledì 29 aprile 2020) Gli auguri sono arrivati sotto forma di foto: una serie di foto, in grado via Instagram di ripercorrere gli anni di Tommaso Inzaghi. «Auguri amore mio», ha scritto online Alessia Marcuzzi, festeggiando così, con gli scatti del tempo passato, i diciannove anni del suo bambino. Sul proprio profilo, nessun’altra parola, perché tutte sono state usate lo scorso anno, quando Tommy, di anni, ne ha compiuti diciotto. «La verità è che non posso che essere più felice e orgogliosa del ragazzo simpatico, dolce, intelligente e gigante che vedo davanti a me stamattina. Noi siamo cresciuti insieme Tommy e tu sei e sarai per sempre l’uomo della mia vita», ha scritto allora la showgirl, che oggi si è limitata a qualche cuore e un hashtag, #ToTheMoonAndBack, a raccontare quanto amore la conduttrice provi per il primogenito, nato il 29 aprile 2001 dalla sua relazione con Simone Inzaghi. Leggi su vanityfair Alessia Marcuzzi Instagram - minigonna da capogiro gambe lunghe e sensuali : «Che f**a»

Alessia Marcuzzi sempre in forma : gli esercizi durante la quarantena

