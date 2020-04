Uomini e Donne, anticipazioni di oggi 28 aprile 2020: Gemma nel mirino (Di martedì 28 aprile 2020) Flop Uomini e Donne, torna la vecchia versione La nuova formula di Uomini e Donne non convince per niente. A confermarlo sono i dati Auditel che in una settimana sono precipitati. Dai tre milioni di telespettatori della prima puntata andata in onda lunedì scorso a 1,5 milioni degli ultimi giorni. Per questo motivo Maria De Filippi, grazie all’allentamento delle misure restrittive, ha deciso di tornare alla vecchia formula. Stando alle indiscrezioni, dalla prossima settimana su Canale 5 si tornerà in studio, ovviamente senza pubblico e con i giusti distanziamenti. Inoltre, sia nel Trono classico che quello over vi potranno partecipare solo persone che arrivano dal Lazio, successivamente anche dal Sud Italia. Mentre dal Nord no visto che è l’area con più contagi da Coronavirus. Cosa accadrà nella puntata di oggi pomeriggio? Ecco dove eravamo ... Leggi su kontrokultura Uomini e Donne - anticipazioni di oggi 28 aprile : Gemma nel mirino

Uomini e donne : Giovanna conosce l’Alchimista

Uomini e Donne | Lorenzo Riccardi fa una confessione su Claudia Dionigi (Di martedì 28 aprile 2020) Flop, torna la vecchia versione La nuova formula dinon convince per niente. A confermarlo sono i dati Auditel che in una settimana sono precipitati. Dai tre milioni di telespettatori della prima puntata andata in onda lunedì scorso a 1,5 milioni degli ultimi giorni. Per questo motivo Maria De Filippi, grazie all’allentamento delle misure restrittive, ha deciso di tornare alla vecchia formula. Stando alle indiscrezioni, dalla prossima settimana su Canale 5 si tornerà in studio, ovviamente senza pubblico e con i giusti distanziamenti. Inoltre, sia nel Trono classico che quello over vi potranno partecipare solo persone che arrivano dal Lazio, successivamente anche dal Sud Italia. Mentre dal Nord no visto che è l’area con più contagi da Coronavirus. Cosa accadrà nella puntata dipomeriggio? Ecco dove eravamo ...

luigidimaio : Il coraggio di svolgere il proprio dovere, senza timori o esitazioni. L’agente scelto Pasquale Apicella ci lascia d… - trash_italiano : L'Italia è quel Paese in cui Uomini e Donne va in onda alle 14.45 precise mentre una conferenza del Presidente del… - vitocrimi : Rivolgo il mio profondo cordoglio ai familiari di Pasquale Apicella, agente della @PoliziaDiStato che oggi ha perso… - ImmaTina62 : RT @AngeloTofalo: Sono profondamente addolorato per la morte di Pasquale Apicella, agente scelto di soli 37 anni, che ha perso la vita ques… - mito1807 : RT @NinaRicci_us: La teoria secondo cui le donne sarebbero migliori degli uomini ma non hanno la possibilità di dimostrarlo, è un’invenzion… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne Uomini e donne, Angela di Iorio ancora contro Maria de Filippi: ecco cosa accadeva durante il programma tv Leggo.it Uomini e Donne | Lorenzo Riccardi fa una confessione su Claudia Dionigi

Lorenzo Riccardi, opinionista del Trono Classico di Uomini e Donne, ha fatto una confessione sulla sua compagna Claudia Dionigi.

Coronavirus, due decessi e tre nuovi contagiati nel Pistoiese

Il basso numero di nuovi positivi al covid 19 è dato anche dalla chiusura di uno dei laboratori di analisi nella giornata di domenica 26 aprile ...

Lorenzo Riccardi, opinionista del Trono Classico di Uomini e Donne, ha fatto una confessione sulla sua compagna Claudia Dionigi.Il basso numero di nuovi positivi al covid 19 è dato anche dalla chiusura di uno dei laboratori di analisi nella giornata di domenica 26 aprile ...