Tuttosport - La Juve insiste | offerti due giocatori al Napoli per avere Milik

Ultime Notizie dalla rete : Tuttosport Juve Juve, Icardi vede Napoli e poi libera Milik Tuttosport Juventus, ecco quando potrebbe tornare Cristiano Ronaldo

Ieri si era sparsa la voce di un ritorno del portoghese nella giornata odierna ma poi è stata smentita, il fuoriclasse portoghese potrebbe rientrare lunedì prossimo. MADEIRA – Nella giornata di ieri i ...

Icardi e Milik per Napoli e Juve: ecco il valzer degli attaccanti

La prossima sessione di calciomercato sarà sicuramente particolare, a causa dell’emergenza Coronavirus. Juventus e Napoli potrebbero pensare ad un’operazione slegata in apparenza ma legata nei fatti.

