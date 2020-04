Tentazioni funk e melodia nell’abecedario di Ghemon

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 29 aprile 2020) «Se le limitazioni ci tengono lontani, il minimo che io possa fare è rispondere in modo creativo» Cosìha iniziato a raccontare, e a raccontarsi, in occasione dell’uscita del suo ultimo album, Scritto nelle stelle (Carosello Records), pubblicato – nonostante la crisi che ha colpito il settore musicale in epoca pandemia – in formato fisico e digitale. «È una scelta certamente coraggiosa ma ero fortemente motivato per due motivi – spiega – il primo è per chi ha lavorato … Continua L'articolonell’abecedario diproviene da il manifesto.