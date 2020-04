Stati Uniti, fiducia consumatori a picco ad aprile (Di martedì 28 aprile 2020) (Teleborsa) – Peggiora la fiducia dei consumatori americani. Ad aprile, il sondaggio del Conference Board degli Stati Uniti sulla fiducia consumatori ha segnalato un crollo a 86,9 punti rispetto ai 118,8 punti del mese di marzo (rivisti da un preliminare 120). Il dato è comunque inferiore alle aspettative degli analisti che erano per una discesa fino a 87,9 punti. Il sondaggio sulla fiducia dei consumatori è basato su un campione rappresentativo di 5.000 famiglie americane ed è condotto per il Conference Board dal NFO WorldGroup. (Foto: Enrico Massidda) Leggi su quifinanza Stati Uniti - nuove linee guida per la riapertura

Coronavirus - a rischio le Olimpiadi anche nel 2021 : «Impossibile altro rinvio se la situazione non sarà sotto controllo». Quasi un milione di contagi negli Stati Uniti

Gli Stati Uniti nuova potenza energetica (Di martedì 28 aprile 2020) (Teleborsa) – Peggiora ladeiamericani. Ad, il sondaggio del Conference Board deglisullaha segnalato un crollo a 86,9 punti rispetto ai 118,8 punti del mese di marzo (rivisti da un preliminare 120). Il dato è comunque inferiore alle aspettative degli analisti che erano per una discesa fino a 87,9 punti. Il sondaggio sulladeiè basato su un campione rappresentativo di 5.000 famiglie americane ed è condotto per il Conference Board dal NFO WorldGroup. (Foto: Enrico Massidda)

Internazionale : L'apertura a tappe annunciata da Conte, l'Europa tra contagi e ripartenze, Stati Uniti ancora in trincea: le notizi… - LaStampa : Un medico di New York in prima linea nella lotta degli Stati Uniti contro il coronavirus si è tolto la vita ?? - RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Pierre Bonnard, La finestra aperta, 1921, The Phillips Collection, Washington, D.C. St… - rafajt1 : RT @SylviaGrossi: 4/14 nel Messico e nel Sud America. Che si sappia, la Tetrazzini non mise mai piede sul palcoscenico della Scala. Il rap… - rafajt1 : RT @SylviaGrossi: 3/14 italiane. Il successo fu tale che venne scritturata dal Covent Garden, nel 1907, dove si impose con la sua Violetta… -

Ultime Notizie dalla rete : Stati Uniti Italiani in fila per accedere ai fondi stanziati negli Stati Uniti per le Pmi Il Sole 24 ORE Coronavirus: da Consulcesi libro 'Covid-19 virus della paura', un 'vaccino anti-fake news'

Roma, 28 apr. (Adnkronos Salute) - Centinaia di persone negli Stati Uniti hanno davvero ingerito disinfettanti, dopo il 'suggerimento' dato dal presidente Donald Trump, registrando un picco di ricover ...

Michelle Obama | La vita dell’ex First Lady diventa un film di Netflix

Michelle Obama si racconterà attraverso un film Netflix: la vita, la passione e gli ultimi anni di una donna che ha fatto la storia degli Stati Uniti. Moglie del primo Presidente afroamericano degli S ...

Roma, 28 apr. (Adnkronos Salute) - Centinaia di persone negli Stati Uniti hanno davvero ingerito disinfettanti, dopo il 'suggerimento' dato dal presidente Donald Trump, registrando un picco di ricover ...Michelle Obama si racconterà attraverso un film Netflix: la vita, la passione e gli ultimi anni di una donna che ha fatto la storia degli Stati Uniti. Moglie del primo Presidente afroamericano degli S ...