Sileoni Fabi | Industriali via da cda delle banche

Leggi su quifinanza

(Di martedì 28 aprile 2020) (Teleborsa) – Accelerare una legge sul conflitto d’interesse che regoli la presenza deglinei cdadove hanno conti correnti e affidamenti. È la richiesta formulata dal segretario generale della, Lando Maria, in Audizione alla Commissione Finanza della Camera. “Bisogna accelerare l’introduzione di una legge che regoli il conflitto d’interesse: serve una legge sul conflitto di interessi in banca, per impedire la presenza di imprenditori enei cda di istituti in cui hanno affidamenti e conti correnti“, ha chiestoricordando “gli scandaliduevenete equattro ex ‘bridge bank’ su questo particolare argomento”. “Sarebbe opportuno che queglio imprenditori che oggi ululano alla luna per difendere la propria banca locale, utilizzando ...