Oms | ‘La pandemia non è finita’

Leggi su newsmondo

(Di martedì 28 aprile 2020) L’Oms lancia l’allarme sul coronavirus, ‘Laè tutt’altro che finita’. Il monito anche agli stati europei. Il monito dell’Oms sul Coronavirus, laè tutt’altro che finita. L’Organizzazione Mondiale della Sanità è tornata ad esprimere la propria preoccupazione sia per quanto riguarda la situazione in Africa che per quanto riguarda la situazione in Europa, dove le progressive riaperture, se mal gestite, potrebbero portare a un contagio di ritorno che sarebbe difficile da gestire. https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione mondiale della sanitàOms sul coronavirus, ‘Laè tutt’altro che finita’ “Laè tutt’altro che finita. L’Organizzazione mondiale della sanità continua a essere preoccupata sui trend in ...