Milioni di imprese a bocca asciutta (Di martedì 28 aprile 2020) Il diavolo si nasconde nei dettagli, quelli che marcano la differenza tra una microimpresa e una individuale. Ma fuori dal perimetro delle norme, questi dettagli si traducono in benefici o mancati benefici. Parliamo dei soldi alle imprese, quelli a fondo perduto, non i prestiti messi in campo dal governo fino ad ora. Arriveranno con il decreto in gestazione, ma a chi? Ecco come i dettagli rischiano di generare discriminazioni e scontenti. I soldi - 8 miliardi - andranno solo a 1,6 Milioni di microimprese, ma il bacino dei grandi esclusi è molto più vasto. Il dibattito è aperto dentro all’esecutivo perché se le per le medio e grandi imprese si potrà dire che ci sono quantomeno le garanzie, il problema si pone per 2,5 Milioni di imprese individuali, con o senza dipendenti: commercianti, artigiani, coltivatori diretti, professionisti non ... Leggi su huffingtonpost Sostegno alle imprese - Maglione : “Nel Sannio autorizzati quasi 8 milioni”

Otto milioni di cartelle esattoriali travolgeranno famiglie e imprese - Riva Destra : “Fermate questa follia”

Sisma Mugello : bando da 3 - 9 milioni per microcredito alle imprese colpite (Di martedì 28 aprile 2020) Il diavolo si nasconde nei dettagli, quelli che marcano la differenza tra una microimpresa e una individuale. Ma fuori dal perimetro delle norme, questi dettagli si traducono in benefici o mancati benefici. Parliamo dei soldi alle, quelli a fondo perduto, non i prestiti messi in campo dal governo fino ad ora. Arriveranno con il decreto in gestazione, ma a chi? Ecco come i dettagli rischiano di generare discriminazioni e scontenti. I soldi - 8 miliardi - andranno solo a 1,6di micro, ma il bacino dei grandi esclusi è molto più vasto. Il dibattito è aperto dentro all’esecutivo perché se le per le medio e grandisi potrà dire che ci sono quantomeno le garanzie, il problema si pone per 2,5diindividuali, con o senza dipendenti: commercianti, artigiani, coltivatori diretti, professionisti non ...

matteosalvinimi : 825 milioni per far ripartire il Trentino, di cui 150 con misure urgenti. Così si aiutano aziende, lavoratori e imp… - matteosalvinimi : 38 milioni dalla Regione Umbria per imprese e Turismo, di cui 3 milioni a fondo perduto per le piccole e le micro i… - matteosalvinimi : Siamo al lavoro per: 1. Evitare l'invio di 8 milioni di cartelle esattoriali a famiglie, lavoratori e imprese: sare… - PalladeAtena : RT @HuffPostItalia: Milioni di imprese a bocca asciutta - FrancescoCoccoT : Milioni di imprese a bocca asciutta -

Ultime Notizie dalla rete : Milioni imprese Milioni di imprese a bocca asciutta L'HuffPost Coronavirus Roma, prestiti e stop mutui: ecco il piano per le imprese

Daniele Leodori, vicepresidente della Regione, la definisce «una Recovery Found del Lazio». Precisamente, una manovra straordinaria fino a 420 milioni di euro, che dovrebbe essere annunciata a metà se ...

Bonaccini: 'Un bazooka da 14 miliardi di investimenti per ripartire'

Investimenti per quasi 14 miliardi di euro da qui al 2022, in larga parte fondi pubblici ai quali si aggiungono cofinanziamenti privati. Con opere e interventi cantierabili subito o entro quest’anno p ...

Daniele Leodori, vicepresidente della Regione, la definisce «una Recovery Found del Lazio». Precisamente, una manovra straordinaria fino a 420 milioni di euro, che dovrebbe essere annunciata a metà se ...Investimenti per quasi 14 miliardi di euro da qui al 2022, in larga parte fondi pubblici ai quali si aggiungono cofinanziamenti privati. Con opere e interventi cantierabili subito o entro quest’anno p ...