Marano di Napoli, arrestati perché trovati in giro con 4 panetti di hashish: I NOMI (Di martedì 28 aprile 2020) Marano: Carabinieri arrestano due coniugi trovati in giro con 4 panetti di hashish e 1700 euro. Sono stati arrestati dai Carabinieri della Compagnia di Marano di Napoli per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, i 2 coniugi, Procolo Spina e Rita D’Angiò, rispettivamente di 38 e 36 anni, già noti alle Forze dell’Ordine ed entrambi originari di Pozzuoli. I militari impiegati in un servizio finalizzato alla repressione dei reati in materia di stupefacenti disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli, hanno notato i 2 coniugi a bordo di un’auto percorrere ad alta velocità via Castel belvedere in direzione Quarto. Incuriositi dalla velocità con cui la vettura transitava, hanno deciso di controllarli. Non appena l’uomo e la donna sono stati fermati, non sapendo fornire un motivo razionale della loro presenza ... Leggi su 2anews Marano di Napoli : Zeppole a domicilio. Denunciate 4 persone [VIDEO]

Marano Di Napoli – Astarita Fisioterapista Posturologo (Di martedì 28 aprile 2020): Carabinieri arrestano due coniugiincon 4die 1700 euro. Sono statidai Carabinieri della Compagnia didiper detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, i 2 coniugi, Procolo Spina e Rita D’Angiò, rispettivamente di 38 e 36 anni, già noti alle Forze dell’Ordine ed entrambi originari di Pozzuoli. I militari impiegati in un servizio finalizzato alla repressione dei reati in materia di stupefacenti disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di, hanno notato i 2 coniugi a bordo di un’auto percorrere ad alta velocità via Castel belvedere in direzione Quarto. Incuriositi dalla velocità con cui la vettura transitava, hanno deciso di controllarli. Non appena l’uomo e la donna sono stati fermati, non sapendo fornire un motivo razionale della loro presenza ...

fattidinapoli : Napoli: Marano, in giro con 4 panetti di hashish e 1700 euro. Carabinieri arrestano coniugi - - Primapressit : Marano di Napoli: in giro con 4 panetti di hashish e 1700 euro. Carabinieri arrestano coniugi… - erreesse3 : @Peppe_FN Casoria e Marano lo scrive lei, in prov. Di Napoli e chiede se può andare se non è la stessa provincia? - Peppe_FN : Rifaccio la domanda facendo degli esempi: 1)Abito a Casoria(prov.Napoli) Ho un parente a Marano(prov.Napoli) Posso… - carlocipolla : RT @massimo4951: Marano di Napoli maschietto 3 mesi circa taglia grande da adulto cerca adozione urgente altrimenti l'unica destinazione po… -