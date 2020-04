IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni dal 4 all’8 maggio 2020 (Di martedì 28 aprile 2020) anticipazioni settimanali puntate Il PARADISO DELLE SIGNORE da lunedì 4 a venerdì 8 maggio 2020:Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni e trame puntate dal 3 al 9 maggio 2020Nelle repliche che ci vengono proposte nei prossimi giorni, rivediamo il matrimonio di Vittorio e Marta: la cerimonia sarà una sorpresa perfino per la sposa! Segue il ricevimento al Circolo, nel corso del quale Cosimo Bergamini inizia ad interessarsi a Gabriella: la invita a ballare approfittando di una temporanea assenza di Salvatore. All’alba, Riccardo e Nicoletta si incontrano di nascosto. Gabriella ha chiesto ad Agnese di aiutarla come modellista al PARADISO DELLE SIGNORE, ma lei rifiuta; Armando la incoraggia e intanto le rivela qualcosa del suo passato… Dopo il matrimonio, Marta e Vittorio al risveglio pensano a quella che sarà la loro luna di ... Leggi su tvsoap Il paradiso delle signore - Gabriella : “Il gesto di Agnese complica tutto”

