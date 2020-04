Fase 2 | ancora polemiche | quanti amplessi per essere congiunti?

Leggi su chenews

(Di martedì 28 aprile 2020) Istruzioni2 da Covid-19 in Italia:su alcune cose non chiare, si passa daialla scuola ad altre fasi del provvedimento Fonte foto (Pixabay)tanti strascichi, a due giorni dalla comunicazione da parte del Presidente, Giuseppe Conte, sulle varie precauzioni della2 che verrà in Italia, dopo il lockdown per Covid-19. Affaritaliani.it Milano, prende in giro su parecchi versanti, proprio il Premier e la non chiarezza delle comunicazioni del Governo.dubbi sulla parola “”, dove ci si chiede chi possacompreso in tale denominazione. Il giornale allora chiede: “servono per definire un affetto “stabile”? Cinque? Dieci?” POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: BONUS VACANZE 500 EURO CORONAVIRUS NEL DECRETO DI APRILE 20202, qualcuno non è convinto delle ...