Coronavirus | report del Comitato scientifico | “Riaprire le scuole innescherebbe una nuova

"Riaprire le scuole innescherebbe una nuova e rapida crescita epidemia di Covid-19. In particolare, la sola riapertura delle scuole potrebbe portare allo sforamento del numero di posti letto in terapia intensiva attualmente disponibili a livello nazionale": è quanto emerge dal report elaborato dal Comitato tecnico scientifico sull'emergenza Coronavirus. Dagli studi condotti dal Comitato, che evidenzia nel documento tabelle e simulazione, "la riapertura delle scuole aumenterebbe in modo significativo il rischio di ottenere una nuova grande ondata epidemica con conseguenza potenzialmente molto critiche sulla tenuta del Sistema sanitario nazionale".

Coronavirus - Conte avverte le Regioni : «Chi sbaglia paga». Il report segreto dei tecnici

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus report Coronavirus, Conte avverte le Regioni: «Chi sbaglia paga». Il report segreto dei tecnici Il Messaggero Coronavirus, Focris iniziati i tamponi su tutti i degenti. Risultati entro fine settimana

SARONNO – Entro il fine settimane i vertici della Focris, casa di riposo intercomunale di via Don Volpi, avranno i risultati dei tamponi di tutti i pazienti della struttura. Lo screening è iniziato ne ...

Coronavirus, Cartabia: “Costituzione è bussola per navigare nel mare aperto delle crisi. Non contempla diritto speciale per tempi eccezionali”

La Costituzione è “la bussola” che il legislatore e le istituzioni in generale devono considerare per affrontare l’emergenza in tutte le sue fasi, da quella più critica al ritorno graduale alla normal ...

