Coronavirus: report comitato, con scuole aperte rapida impennata epidemia (Di martedì 28 aprile 2020) Roma, 28 apr. (Adnkronos) – “Riaprire le scuole innescherebbe una nuova e rapida crescita epidemia di Covid-19. In particolare, la sola riapertura delle scuole potrebbe portare allo sforamento del numero di posti letto in terapia intensiva attualmente disponibili a livello nazionale”. E’ quanto scritto nel report messo a punto dal comitato tecnico scientifico sull’emergenza Covid-19.Dagli studi condotti dal comitato, che riporta nel documento tutta una serie di tabelle e simulazione, “la riapertura delle scuole aumenterebbe in modo significativo il rischio di ottenere una nuova grande ondata epidemica con conseguenza potenzialmente molto critiche sulla tenuta del Sistema sanitario nazionale”.L'articolo Coronavirus: report comitato, con scuole aperte rapida impennata epidemia CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - report del Comitato scientifico : “Riaprire le scuole innescherebbe una nuova grande ondata epidemica”

Coronavirus - Conte avverte le Regioni : «Chi sbaglia paga». Il report segreto dei tecnici

Coronavirus - Conte avverte le Regioni : «Chi sbaglia paga». Il report segreto dei tecnici (Di martedì 28 aprile 2020) Roma, 28 apr. (Adnkronos) – “Riaprire leinnescherebbe una nuova ecrescitadi Covid-19. In particolare, la sola riapertura dellepotrebbe portare allo sforamento del numero di posti letto in terapia intensiva attualmente disponibili a livello nazionale”. E’ quanto scritto nelmesso a punto daltecnico scientifico sull’emergenza Covid-19.Dagli studi condotti dal, che riporta nel documento tutta una serie di tabelle e simulazione, “la riapertura delleaumenterebbe in modo significativo il rischio di ottenere una nuova grande ondata epidemica con conseguenza potenzialmente molto critiche sulla tenuta del Sistema sanitario nazionale”.L'articolo, conCalcioWeb.

reportrai3 : Tra i più attivi sul fronte della disinformazione online, c’è il movimento neofascista di Forza Nuova, secondo cui… - reportrai3 : Il video di #TgRLeonardo su un coronavirus creato da ricercatori cinesi: abbiamo trovato la donna che, per prima, l… - reportrai3 : #Report ha trovato chi per prima ha diffuso il video, diventato virale, di #TgRLeonardo su un coronavirus creato da… - PaoloMartone : RT @PPolicy_News: +++#Coronavirus, il Comitato tecnico-scientifico: no evidenze scientifiche efficacia #mascherine+++ Su @PPolicy_News (i… - bizcommunityit : Coronavirus, Conte avverte le Regioni: «Chi sbaglia paga». Il report segreto dei tecnici -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus report Coronavirus, Conte avverte le Regioni: «Chi sbaglia paga». Il report segreto dei tecnici Il Messaggero Coronavirus, Focris iniziati i tamponi su tutti i degenti. Risultati entro fine settimana

SARONNO – Entro il fine settimane i vertici della Focris, casa di riposo intercomunale di via Don Volpi, avranno i risultati dei tamponi di tutti i pazienti della struttura. Lo screening è iniziato ne ...

Coronavirus, Cartabia: “Costituzione è bussola per navigare nel mare aperto delle crisi. Non contempla diritto speciale per tempi eccezionali”

La Costituzione è “la bussola” che il legislatore e le istituzioni in generale devono considerare per affrontare l’emergenza in tutte le sue fasi, da quella più critica al ritorno graduale alla normal ...

SARONNO – Entro il fine settimane i vertici della Focris, casa di riposo intercomunale di via Don Volpi, avranno i risultati dei tamponi di tutti i pazienti della struttura. Lo screening è iniziato ne ...La Costituzione è “la bussola” che il legislatore e le istituzioni in generale devono considerare per affrontare l’emergenza in tutte le sue fasi, da quella più critica al ritorno graduale alla normal ...