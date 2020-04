Coronavirus, ottime notizie dal Molise: 3 Comuni su 4 sono “virus free” (Di martedì 28 aprile 2020) E’ sempre più positivo il trend dei contagi da Coronavirus nei 136 Comuni del Molise, 84 della provincia di Campobasso e 52 in quella di Isernia. Due settimane fa erano 99 i Comuni “virus free”, mentre ora, in base ai dati diffusi ieri dall’Azienda sanitaria regionale, sono saliti a 105, circa il 75% del totale. Dall’inizio dell’emergenza, in Molise complessivamente si sono registrati 297 casi, mentre le persone decedute sono 21. I Comuni più colpiti sono Campobasso con 67 casi, Termoli (Campobasso) con 20 casi, 17 a Cercemaggiore (Campobasso) e 13 a Belmonte del Sannio (Isernia).L'articolo Coronavirus, ottime notizie dal Molise: 3 Comuni su 4 sono “virus free” Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - ottime notizie dalla Basilicata : ieri “zero contagi”

