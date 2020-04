Agenzia_Ansa : Sono salite a 27.359 le vittime per #coronavirus in #Italia, con un incremento di 382 in un giorno. Ieri l'aumento… - Agenzia_Ansa : L'Italia supera la soglia dei 200mila contagiati totali, vale a dire gli attualmente positivi al #coronavirus, le v… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus #Arcuri: 'Sulle #mascherine sentenze da liberisti da divano' #ANSA - cimbolano : In Italia oltre 200.000 contagi, salgono guariti, giù le intensive. - tuttonapoli : Coronavirus, Arcuri: 'Lo sviluppo dell'app procede, ecco come funzionerà' -

Coronavirus Arcuri Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Arcuri