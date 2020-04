Coronavirus: a Termini Imerese sei casi positivi, 36 in isolamento (Di martedì 28 aprile 2020) Palermo, 28 apr. (Adnkronos) – SOno sei i cittadini di Termini Imerese (Palermo) positivi al Covid 19. Lo rende noto il commissario straordinario del Comune Antonio Lo Presti. “I cittadini in isolamento volontario sono 36 e 16 in quarantena obbligatoria – dice – accertata la positività al tampone di due persone già in quarantena obbligatoria”. “Il cittadino SieroCovid è risultato negativo al tampone eseguito dalla Autorità Sanitaria”, conclude. L'articolo Coronavirus: a Termini Imerese sei casi positivi, 36 in isolamento proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro Coronavirus : a Termini Imerese sei casi positivi - 36 in isolamento

Coronavirus : 4 casi a Termini Imerese - scoperto nuovo positivo

Coronavirus : Termini Imerese - positivo un cittadino in isolamento volontario (Di martedì 28 aprile 2020) Palermo, 28 apr. (Adnkronos) – SOno sei i cittadini di(Palermo)al Covid 19. Lo rende noto il commissario straordinario del Comune Antonio Lo Presti. “I cittadini involontario sono 36 e 16 in quarantena obbligatoria – dice – accertata latà al tampone di due persone già in quarantena obbligatoria”. “Il cittadino SieroCovid è risultato negativo al tampone eseguito dalla Autorità Sanitaria”, conclude. L'articolo: asei, 36 inproviene da Ildenaro.it.

lauraboldrini : Il #CoronaVirus ci sta mettendo a dura prova Stiamo pagando un prezzo enorme in termini di vite umane e l’economia… - reportrai3 : Prosegue #Salini: #Report «si è saputo adeguare in corsa al contesto di pandemia da Coronavirus che la redazione è… - zazoomnews : Coronavirus: a Termini Imerese sei casi positivi 36 in isolamento - #Coronavirus: #Termini #Imerese - rubinaxxio : RT @PgFerrarese: Avvilente constatare le tante parole e minuti dedicati da @GiuseppeConteIT, durante la “diretta”, allo #sport: famiglia, i… - TV7Benevento : Coronavirus: a Termini Imerese sei casi positivi, 36 in isolamento... -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Termini Aumentano i casi di coronavirus a Termini: due nuovi casi positivi Madonie Press Sospensione e proroga versamenti per Coronavirus, Canone Rai speciale: chi deve pagarlo e quando

Chiunque detiene uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi televisivi, ha l’obbligo previsto dalla legge di pagare il canone televisivo o Canone Rai. Si tratta in particolare ...

Covid 19: non sono aride cifre, ognuna nasconde un dramma

In ogni caso, rispetto al 2019, nel periodo preso in esame, nel suo complesso la mortalità è cresciuta del 25% (passando in termini reali da 75.100 persone a 93.839) e rispetto al 2018 del 13% (i ...

Chiunque detiene uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi televisivi, ha l’obbligo previsto dalla legge di pagare il canone televisivo o Canone Rai. Si tratta in particolare ...In ogni caso, rispetto al 2019, nel periodo preso in esame, nel suo complesso la mortalità è cresciuta del 25% (passando in termini reali da 75.100 persone a 93.839) e rispetto al 2018 del 13% (i ...