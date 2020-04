Carlo Verdone | Un film sulla pandemia? Ci sto pensando e rispolvera Furio

Leggi su movieplayer

(Di martedì 28 aprile 2020)non esclude l'ipotesi di scrivere una commedia ambientata in questo periodo, magari facendo tornare sullo schermo, l'amatissimo rompiscatole di Bianco, rosso eche spesso ha trasferito la sua ipocondria nei personaggi dei suoi, parlando con Rai News ha detto che potrebbe scrivere unambientato durante lamagarindo, il logorroico, pignolo ed esasperante personaggio di uno degli episodi di Bianco, rosso e. Il regista e attore romano sembra il più adatto a parlare dellae del momento che sta attraversando il nostro paese.ha spesso interpretato personaggi ipocondriaci come Bernardo in Maledetto il giorno che t'ho incontrato e lui stesso ha sofferto di questi disturbi.nell'intervista rilasciata a Rai News parla ...