Ballando con le stelle 2020 | Selvaggia Lucarelli annuncia “Torniamo…”

Leggi su lanostratv

(Di martedì 28 aprile 2020)con lefa un annuncio: “In teoria torniamo a Settembre” Da quandocon leè stato rinviato in molti si chiedono quando il programma del sabato sera di Rai 1 potrà ritornare in onda. La stessa padrona di casa Milly Carlucci si è sempre detta pronta per ripartire ma ovviamente occorre aspettare che, considerata l’emergenza in corso, tutto si possa svolgere in assoluta sicurezza.con lequando andrà in onda? A rispondere a questa domanda ci ha pensato pochi minuti fa una dei giurati più spietati della trasmissione ovveroche durante una diretta su instagram con Marco Maisano hato: “In teoria torniamo a Settembre, se nel frattempo non ci saranno cose più importanti a cui pensare.” Insomma come più ...